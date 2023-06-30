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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الغربية: غرف العمليات لم تتلق أي شكوى خلال عيد الأضحى

صلاة العيد
صلاة العيد

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن غرفة عمليات المحافظة، والغرف في جميع المدن لم تتلق شكاوى من المواطنين، خلال احتفالات أيام عيد الأضحى حتى الآن.

وقال رحمي - في تصريح له اليوم الجمعة - إن المحافظة وفرت خدمة للمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" والرد على أصحابها بالنتائج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت ثلاثة خطوط لهذه الخدمة.

وشدد على توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين، مؤكدا تفقده عددا من المتنزهات للاطمئنان على راحة المواطنين، ويقظة غرف العمليات لتلقي أي شكاوى من المواطنين وحلها فورا.

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