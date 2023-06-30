تطوير 364 محطة في 9 سنوات.. السكك الحديدية في عهد السيسي سلامة وأمان

وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65 %، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم (بدون نقل البضائع) ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة ( جرارات وعربات ) تم تنفيذ منها الآتي:

توريد عدد 130 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالي 172 مخطط إعادة تأهيلها، ووصل 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم.

تطوير البنية الأساسية

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تطوير المزلقانات

انتهاء التطوير الشامل لـ653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها على الشبكة.

تجديدات وصيانة السكة

تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح.

تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح.

تطوير المحطات

انتهاء تطوير 364 محطة.

تطوير 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري.

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد:

تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان، وزيادة عدد القطارات والرحلات على الخطوط، وتقليل زمن الرحلة، وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية. حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة، بإجمالي أطوال 971 كم، بتكلفة 18.5 مليار جنيه (خط القاهرة-الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف-أسيوط بطول 250 كم، وخط أسيوط-نجع حمادي بطول 181 كم، وخط بنها-بورسعيد بطول 214 كم، وخط نجع حمادي-الأقصر بطول 118 كم).

تطوير الورش الإنتاجية

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

انتهاء المرحلة الأولي لتطوير ورش (كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز).

تنمية العنصر البشري

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

تخريج 550 مهندسا بعد انتهاء تدريبهم 6 شهور بالكلية الحربية، بالإضافة لتخريج 4750 فني وقائد قطار بعد انتهاء تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر.