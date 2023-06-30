الرئيس السيسي: تجربة التنمية الشاملة تطال كل شبر في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011، غرست في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص، متابعًا:"فقد عايش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة:"لذلك فإنني أؤمن يقينًا بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة".

وتابع الرئيس:"أؤمن بأن هذا الجيل الذي نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن، قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن، من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة".

واستكمل:"أيضًا الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر، إلى الصحة والتعليم وهي شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة إنقاذًا للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم ولا بمصر".