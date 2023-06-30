الرئيس السيسي للشعب: صمودكم منذ 30 يونيو سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب الأبي أن الصمود الذي اظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات كثيرة عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، اليوم الجمعة، "أن الكثير احتار في منبع هذه الارادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن".

وأضاف الرئيس، "أن الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته، الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس، وقدم رجاله أرواحهم فداء كي يعيش الوطن ويزدهر".