حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

في قراءة مستقبلية، يظهر عليها الطابع الأمني، عدا السياسي والاقتصادي وضع رئيس منتدى كييف الأمني ​​ورئيس الوزراء السابق لأوكرانيا (2014-16)، "أرسيني ياتسينيوك"، رؤيتة لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، و تحت عنوان [خمس خطوات نحو انتصار أوكرانيا وإحلال سلام دائم مع روسيا]، حدد "ياتسينيوك" في دراسته التي نشرها المجلس الأطلسي، مستمرا الأوضاع الدولية التي، وطبيعة التعاون الدولي والأمني، وتدحرج الأزمات نتيجة الحرب، يقول هذا السياسي، أن هناك 5 عناصر أساسية تحسم الحرب، ومستقبل روسيا كقوة عالمية لها مكانتها التي لن تنهار بسهولة،مشيرا إلى انه:"

قبل بضع سنوات ، على خلفية الانتفاضة الوطنية المؤيدة للديمقراطية في بيلاروسيا ، دعوت القادة الأوروبيين إلى تطوير استراتيجية واضحة لأوروبا الشرقية. كان هذا يتوخى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا الحرة. للأسف ، فضل العديد من السياسيين الأوروبيين الانتظار والترقب".

*.. دلالك أمنية لقرارات الانتظار والترقب.

"ياتسينيوك"، يؤكد أنه :" من خلال الفشل في دمج أوكرانيا وإخراج بلدان أوروبا الشرقية من المنطقة الرمادية الجيوسياسية ، مهد القادة الغربيون المسرح لغزو روسي واسع النطاق عام 2022"، في إشارة ذكية لحال المجتمع الدولي الأوراسي، والأوروبي، وحلف الناتو من النتيجة التي أوصلت العالم، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني، وسط متغيرات وأحداث دراماتيكية.

.. لتدارك ذلك يرى هذا الرجل السياسي الأمني، أن :"هناك الآن إجماع متزايد في جميع أنحاء الغرب على أن النصر الأوكراني فقط هو الذي يمكنه إنهاء أزمة الأمن العالمية التي أثارها الغزو الروسي. ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن ما يمكن أن يشكل النصر وكيف يمكن لأوروبا تحقيق سلام دائم" .

*متطلبات الهزيمة!

.. في حدود رؤيته، يقول:" تتطلب هزيمة روسيا وتأمين السلام سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تتجاوز ساحة المعركة. لقد حددت خمسة عناصر رئيسية لتسوية مستدامة تنهي المذبحة الحالية وتمنع أي تكرارات في السنوات المقبلة".

.. والعناصر هي:

*العنصر الأول: تسليح أوكرانيا بما يكفي لتحقيق النصر.

.. عمليا يلفت إلى أن :" هذه العملية تسير على قدم وساق ، ولكن لا تزال هناك قضايا خطيرة من حيث الكميات والتوقيت. كل تأخير في المساعدة العسكرية يكلف أرواح الأوكرانيين ويشجع روسيا. يجب على شركاء أوكرانيا الغربيين التغلب على خوفهم في غير محله من استفزاز بوتين ، وعليهم بدلاً من ذلك السعي إلى تبسيط تسليم الأسلحة. بعد كل شيء ، من المعترف به الآن على نطاق واسع أنه يجب هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

*العنصر الثاني: الردع الاستراتيجي لروسيا وإنشاء بنية أمنية جديدة.

يؤكد أن الردع الاستراتيجي لروسيا وإنشاء بنية أمنية جديدة؛ تتمحور حول حلف شمال الأطلسي" الناتو" في أوروبا، إذ يجب ألا تكون هناك أوهام الآن، لافتا انه :" يمكن لحلف الناتو وحده أن يوفر لأوروبا نظامًا أمنيًا موثوقًا وفعالًا. هذا يعني عضوية الناتو لأوكرانيا. لا شيء أقل من ذلك سيجبر موسكو على التراجع. ينبغي أن تختتم قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف. لا يمكن لأي ضمانات ثنائية أو إجراءات توفيقية أخرى أن تأمل في استبدال المادة الخامسة لحلف الناتو أو إيقاف روسيا".

*العنصر الثالث : العضوية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي واستعادة الاقتصاد الأوكراني.

.. وفي هذا العنصر، الذي يبدو في إطار سياسي أمني، يدعو"ياتسينيوك"، إلى تحقيق العضوية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي واستعادة الاقتصاد الأوكراني. انسجام وثيق مع الاقتصاد الأوروبي الأوسع. كان هناك تقدم كبير نحو هذا الهدف منذ اندلاع الغزو الروسي الشامل ، لكن النتائج الإجمالية لا تزال مخيبة للآمال ولا ترقى إلى مستوى التصريحات السياسية العديدة حول أهمية التكامل الأوروبي لأوكرانيا.

*العنصر الرابع :تقويض قدرة روسيا على التصرف بقوة

.. في هذه الرؤية المستقبلية، قال رجل السياسة الأوكراني السابق، في ما أطلق عليه ب"المهمة الرئيسية"، هي تقويض قدرة روسيا على التصرف بقوة؛ ذلك أنه :"من الصعب تقييم المدة التي ستظل فيها روسيا قادرة على شن الحرب الحالية ، لكن القضايا المالية ستلعب دورًا مهمًا في أي عملية صنع قرار. في العام الماضي ، بلغ الإنفاق العسكري الروسي الرسمي حوالي 85 مليار دولار. هذا العام ، من المقرر أن يصل الرقم إلى 108 مليار دولار على الأقل. بشكل غير رسمي ، من المرجح أن يكون المبلغ الإجمالي الذي يتم إنفاقه على الحرب أعلى بكثير. من الواضح أن العقوبات يجب أن تستمر ويجب تكثيفها. يمكن أن تشمل الخطوات الإضافية منع عبور البضائع ذات الغرض المزدوج عبر روسيا والتنفيذ الأقصى للعقوبات الثانوية".

.. ويشير إلى أنه :" من الضروري أيضًا حماية الاقتصاد الأوكراني وتقويته، عبر مزيد من التدابير ضرورية لتسهيل الصادرات الأوكرانية،ويجب على القوافل البحرية التي يقودها الناتو كسر الحصار الروسي على البحر الأسود وتمكين أوكرانيا من استئناف الصادرات الدولية عبر الموانئ الجنوبية للبلاد،مع إعادة هيكلة الديون الخارجية لأوكرانيا".

*العنصر الخامس:النصر الحقيقي ممكناً إلا إذا لم تعد الإمبريالية الروسية تشكل تهديداً للمنطقة

من بديهيات السياسة المستقبلية في أفق حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب"ياتسينيوك"، أن الضرورة تحتم، رؤية الكيفية الدولية لتحقيق سلام دائم في أوروبا الشرقية، وأن هذا الأمر هو :"العنصر الأكثر أهمية برغم انه من " غير الملموس" في نفس الوقت، مشيرا بقوة :" لن يكون النصر الحقيقي ممكناً إلا إذا لم تعد الإمبريالية الروسية تشكل تهديداً للمنطقة"، وربما للسياسة الدولية والأمنية.

يخلص السياسي، من موقعه الأمني، انه بمجرد أن تتحرر أوكرانيا وتأمينها تحت المظلة الجماعية لعضوية الناتو ، ستكون:" الأولوية القصوى للمجتمع الدولي هي معالجة الأيديولوجية الإمبريالية التي تشجع الروس على ارتكاب أعمال عدوانية دولية مع الإفلات من العقاب وازدراء الحياة البشرية. يجب أن تتحمل روسيا المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن عدوانها على أوكرانيا وعن الإبادة الجماعية للأمة الأوكرانية. إن عصر الإفلات الروسي من العقاب على جرائم الحرب يجب أن ينتهي".

*.. هل في راحة مؤقته في المفهوم السياسي العميق؟



حتما، في أفق عشرات التحليلات، التي شغلت العالم أن تكون الرؤية الغربية، لحلف الناتو، انه :" ما لم يتم التعامل مع القضية الأساسية للإمبريالية الروسية على المستوى الدولي ، فإن تحرير أوكرانيا لن يوفر أكثر من راحة مؤقتة. إن مواجهة الهوية الإمبريالية لروسيا هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لنظام أمني عالمي جديد والإصلاح المطلوب بشدة للهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سيظل السلام العالمي بعيد المنال حتى يتم إلقاء الإمبريالية الروسية في مزبلة التاريخ"، بحسب نص رئيس منتدى كييف الأمني ​​ورئيس الوزراء السابق لأوكرانيا،.. وهو غالبا يرجح حالة من الأفكار المتضاربة، التي تشغل المجتمع الدولي، أوروبا الحلف، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى أفريقيا والصين، والهند، وعمور آسيا الصغرى، وبالتالي المنطقة والإقليم.

.. في المؤشرات أن نهاية الحرب، صعبة مثل شراراتها الأولى وقد تتصاعد تهديدات الرئيس بوتين النووية مع بدء الهجوم المضاد لأوكرانيا، ووضع الجيش الروسي بعد محاولة تمرد شركة فاغنر العسكرية والهزة التي عاشتها روسيا والعالم، جراء نتيجة التمرد.. ننتظر الأشهر الحاسمة في الشتاء القادم.