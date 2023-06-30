تهنئة الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر صحف القاهرة

تصدرت برقيات التهنئة التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو من كبار المسئولين بالدولة، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "الرئيس يتلقى التهاني بذكرى ثورة 30 يونيو"، قالت صحيفة الجمهورية، "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو من كبار المسئولين بالدولة، أشادوا فيها بمواقفه الشجاعة ضد قوى الشر والفساد والإرهاب وانحيازه الكامل لإرادة الشعب والمواطن البسبط الذي بايعه قائدا ورئيسا في واحدة من أعظم الثورات وأمجدها في تاريخ مصر الحديث والتي حققت على يديه إنجازات كبرى، دفعت عجلة التنمية بقوة وأعلت البناء من أجل الوصول إلى "جمهورية جديدة" يتباهى بها المصريون أمام العالم أجمع.

وفي نفس الموضوع وتحت عنوان "مدبولي: علامة فارقة في تاريخ الوطن"، قالت صحيفة الجمهورية، "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأ فيها الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عاهد ـ في برقيته ـ الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار.

وفي ملف التعليم، وتحت عنوان "كنترولات الثانوية" تستأنف أعمالها بعد العيد، قالت صحيفة الجمهورية "تستأنف عقب نهاية اجازة العيد أعمال التصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية بالقاهرة والمنصورة والإسكندرية وأسيوط في المواد التي أدى بها الطلاب الامتحانات بشعب الثانوية العامة الرئيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال التصحيح بشكل كامل في مادة الكيمياء التي خاض بها الطلاب الاختبار تنطلق عقب الاستقرار بشكل نهائي على نموذج الإجابة وفحص الإجابات وفق معامل التصحيح الإلكتروني بعد الشكاوى التي صدرت عن الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية للامتحانات.



وفيما يتعلق بالاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، قالت صحيفة الأهرام، تحت عنوان “إقبال على الشواطئ والمتنزهات ومراكز الشباب تفتح أبوابها بالمجان"، "في أجواء من البهجة والسرور خرج عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الأندية و الشواطئ والقرى السياحية إقبالا كبيرا لقضاء عطلة العيد، وبالتوازي قامت الوحدات المحلية بشن حملات تموينية على المخابز والأسواق للتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية، ومكافحة الغلاء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين".

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا أمس الخميس، على حدائق الحيوان والأورمان والأسماك للاحتفال بالعيد.

ونقلت الأهرام، عن الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان قوله، "إن إدارة الحديقة قررت مد العمل لمدة ساعة نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، وفتح جميع الأبواب للحد من الزحام وسط إجراءات أمنية مشددة من الأمن الداخلي للحديقة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة"، لافتا إلى أن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان لايزال 5 جنيهات فقط، والأطفال أقل من 5 سنوات مجانا.