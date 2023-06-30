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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تطالب مديرياتها بترشيح المساجد المثالية للحصول على شهادة جودة الأداء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ناشدت وزارة الأوقاف جميع المديريات ترشيح أفضل المساجد الجامعة المرشحة للحصول على شهادة جودة الأداء مع إعطاء درجة من مائة لكل مسجد وذكر مبررات الترشيح وذلك بواقع أفضل عشرة مساجد كمجموعة أولى في المديريات “ أ ”.

وطالبت بترشيح  أفضل خمسة مساجد جامعة كمجموعة أولى في المديريات “ ب ” وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه مع مراعاة تميز موقع المسجد وحالته الإنشائية والمعمارية ومستوى النظافة به والأنشطة الدعوية التي تقام بالمسجد  ودوره في خدمة المجتمع، مع ترشيح أفضل مسجد في ذلك بكل إدارة سواء أكان ضمن العدد المحدد لكل مديرية أو إضافة له.

ونوهت الأوقاف أنه سيتم رفع ذلك معتمدا من مدير المديرية ومدير الدعوة ومدير الإدارة الهندسية لرئيس القطاع الديني لتقوم لجنة ضمان الجودة الدعوية بتحليل البيانات واتخاذ ما يلزم من زيارات ميدانية وإعمال شئونها وإعداد تقريرها في ذلك.

وأوضحت الأوقاف، أن ذلك يهدف لوضع ضوابط قابلة للقياس تكون نموذجا لما يجب أن يكون عليه المسجد المثالي والدور الذي يؤديه تحقيقا لرسالته وخدمة للمجتمع مع ترسيخ وتعزيز مفهوم المسجد الجامع وتحقيق رسالته الدينية والوطنية والمجتمعية والإنسانية وتفعيل دوره في أداء رسالته على أكمل وجه.

أفضل المساجد الجامعة المسجد المثالي مفهوم المسجد الجامع

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