سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

يبحث العديد من المصريين عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023، خاصة في ظل استمرار عيد الأضحى المبارك.

وشهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم



سعر الريال السعودي في بنك البركة الاسلامي

يعرض بنك البركة سعر الريال السعودي اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية قيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وتوقف سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وجاء سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، بقيمة: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك مصر استقراراً بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي الكويتي - مصر

وسعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي، بقيمة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع