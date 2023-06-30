"الصحة" تحذر من أعراض مرضية تصيب الحجاج بعد أداء المناسك

حذرت وزارة الصحة والسكان، من أعراض مرضية تصيب الحجاج بعد أداء مناسك الحج والنزول من منطقة المشاعر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في دليل إرشادي لها، أن بعض الحجاج بعد انتهاء المناسك يشكون من أعراض مختلفة من إرهاق وتعب وجهد وتنقل تحت أشعة الشمس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه هذه الأعراض سرعان ما تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات، وتتمثل في حالات من الإجهاد، والإرهاق، والفتور، آلام وأوجاع مختلفة في العضلات، وهن جسدي وشد عضلي، آلام المفاصل، صداع وتوتر، اضطراب في دورة النوم، آلام البطن.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام وزارة الصحة مستمرة في عملها خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وخطة الصحة لتأمين الحجاج المصريين، ووجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين والاستعدادات الطبية لكل قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة، مطلعًا على عدد أسرة الرعاية والتي بلغت 7740 سريرا، و4818 سرير حضانة، بالإضافة إلى خطة الإسعاف، والتي تستعد بدفع 2229 سيارة إسعاف مجهزة، وموجودة على الطرق السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق وكذلك أماكن الزحام، بالإضافة إلى الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري.

وأضاف أن الوزير وجه قطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة، وذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة 100 يوم صحة.

كما وجه بالتأكيد على كل المديريات بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة، كما تأكد من توافر كل المستلزمات والأدوات الطبية، وانتظام جميع الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، وفقًا لجدول النوبتجيات.