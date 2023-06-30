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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 30 يونيو.. ركود يضرب السوق السوداء فى ثالث أيام الأضحى

الدولار
الدولار

سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سجل الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى
سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

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