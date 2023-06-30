أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

مع دخول عيد الأضحى المبارك، يحرص الشباب على معرفة سعر المعدن الأصفر اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل.

سعر الذهب اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر «الدستور» أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30- 6- 2023.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 يونيو 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 30 عيار 24 للبيع 2,571 وللشراء 2,594.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى بيع 2,357 شراء 2,378.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بيع 2,250 شراء 2,270.

سعر جرام الذهب عيار 18

صعد سعر الذهب عيار 18 ليسجل بيع 1,929 شراء 1,946.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى بيع 1,500 شراء 1,513.