ريهام عبدالحكيم تكشف رد فعل عمر خيرت بمجرد سماع صوتها لأول مرة

كشفت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن رد فعل عمر خيرت عندما سمع صوتها لأول مرة، قائلة: "إن الأستاذ عمر خيرت العبقري المبدع هو وش الخير، وقد كان سمعني في حفلة، بالصدفة".

وأضافت ريهام عبدالحكيم، خلال لقاءها ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام، عبر فضائية dmc: "سعدت جدًا برد فعله، وتفاجأت برد فعله، وقال لي بأنه سيكلمني قريبًا، وتوقعت أن الكلام "فض مجالس"، لكنه فاجأني بمكالمة وقال لي: ياريهام إحنا بنعمل فيلم، وهو فيلم عظيم للنجم الكبير أحمد حلمي، وهو فيلم "عسل أسود"، وطلب مني النزول للتسجيل في نفس الليلة".

وتابعت: "نزلت وذهبت لتسجيل الأغنية، ولم أكن مصدقة جمال الأغنية، أستاذ عمر خيرت وش الخير والسعد عليا، لأن الأغنية فتحت لي أبواب كثيرة جدًا، والناس حبتني وحبت الفيلم والأغنية.. وسأظل مدينة طيلة عمري للأستاذ عمر خيرت".