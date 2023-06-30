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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت العدل: الحصن الوحيد لثورة يونيو من أفكار الجماعات المتطرفة هو المعرفة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومدحت العدل

كشف الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، عن كيفية تحصين 30 يونيو من الإخوان، قائلاً: "أتذكر في هذا طلب طلبه مني الراحل نور الشريف، وقال لي بلغه إلى الرئيس السيسي، قبل أن يموت بأسبوعين، فقال لي قل للرئيس بأنه يجب أن يكون في كل مدرسة في مصر بالصيف سينما، حتى لو ستعرض أفلام أبيض وأسود، بدلًا من أن يلعب أحد في أدمغة النشء".

 

وأضاف العدل خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحصن الوحيد لمصر وثورة 30 يونيو من أفكار الجماعات المتطرفة هو المعرفة والثقافة والتعليم المتطور الجيد والنهضة الحقيقية .

 

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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