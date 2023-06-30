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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ "الشاهد": 30 يونيو حتمية تاريخية بأن الإخوان لن يحكموا مصر

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والمؤلف والسيناريست، إن 30 يونيو حتمية تاريخية، بأن الإخوان لن يحكموا مصر، وكان هذا شيئًا لا مفر منه، لكن سرعة سقوط الإخوان هو الذي كان مفاجئًا. 

وأضاف مدحت العدل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان كانوا لا يعرفون الشعب الذي يحكمونه ولا يعلمون عنه شيئًا، وبدءوا في تقسيم الغنائم مبكرًا، لافتًا إلى أن الإخوان كان لديهم ضيق أفق والنظر إلى مصر بأنها "مقزّمة" وهو ما كان يجرح مشاعر المصريين بشكل غير طبيعي.

وتابع: "عندما تتأمل مصر يدور بخلدك أنه من المستحيل لناس مثل الإخوان أن يحكموا مصر، هم لا يعرفون قيمة مصر، لأنهم تربوا على أن تراب مصر "عفن" وعلى أنه لا يوجد تحية للعلم، وهي معاني تربينا عليها ".

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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