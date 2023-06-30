"كان يومًا فارقًا فى حياتى".. مدحت العدل لـ "الشاهد": بكيت من الفرح بعد 3 يوليو

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، إن يوم 3 يوليو يعتبر يوم فاصلا في حياتي، وقد كان يوم شديد الحرارة.

وأضاف الدكتور مدحت العدل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان وزير الدفاع وقتها، أعطى مهلة لمحمد مرسي حتى يتراجع مدتها أسبوع ومن ثم 48 ساعة، وأما كان كل رعبي أن يتراجع، لو كان عنده دماغ كان تراجع، وفي نفس الوقت الرئيس سيقول ليلاً ما حدث من خلال بيان، كما كانت الميادين مليئة، فهذه إرادة شعب، فقد كانت الساعة 4 وكان الجو شديد الحرارة، والناس هتنزل لكنهم كانوا في انتظار نسمة هواء، وحينها خرجت على الهواء في التليفزيون، وقلت للناس إنتم خايفين من الحر ومش خايفين على مصر، حر إيه إللي إنتم خايفين منه.. انزلوا لو سمحتم، وقابلني عبدالحكيم عبدالناصر، قال لي أنا سمعتك في التليفزيون ونزلت لما سمعتك أنا وابني، ومن ثم نزلت أنا أيضا وبعد ساعة وصلت إلى الميدان فوجدته مليان، وفضلنا منتظرين البيان، وبعد إعلان 3 يوليو بدأت الحياة الجميلة.

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.