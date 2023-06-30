ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق طلابى من الجامعة البريطانية يفوز بجائزة أفضل ورقة سياسات

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية

فاز فريق بحثي من طلبة الجامعة البريطانية بالقاهرة بالمركز الأول على مستوى البكالوريوس في مسابقة أفضل ورقة سياسات لعام 2023 التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية.

المسابقة جاءت ضمن مبادرة جريس (المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد).

تم تكريم الفريق ومنح أعضائه شهادات التقدير في احتفال موسع نظمته جامعة القاهرة في قاعتها الرئيسية الأحد الماضي بحضور الدكتور محمود السيد منسق وزارة التعليم العالي في المبادرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

لا يتوفر وصف.
الجامعة البريطانية

تشكل الفريق البحثي الفائز من الدكتور تامر محمد سليمان والدكتورة مروة زين، أما الطلاب الذين نفذوا الورقة وعددهم أربعة طلاب هم حسين النجار قائد الفريق وأحمد وسام وجمانة مجاهد وليلى خالد حريب، وذلك في البحث بعنوان (دور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد في مجال البيانات البيولوجية).

تعتبر المبادرة واحدة من أهم المبادرات العالمية التي تتجه نحو الأحدث في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما تضع في الاعتبار الدور المحوري للشباب للمساهمة في حل تحديات المستقبل الذي يعتمد بشكل كامل على التقدم التكنولوجي وما يصاحبه من انحراف مواز، لذلك جاء الإحتفال ليؤكد على ضرورة فتح هذه الملفات الصعبة من خلال عقول شابة تجتهد لشق طريقها باستخدام آليات تتفق مع الحداثة والتقدم.

الأكثر قراءة

مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها للقطاع الخاص والعام

أول قرار من النيابة بشأن طعن شاب لوالدته وشقيقته بالجيزة

نسبة النجاح فى امتحان مادة الجعرافيا للثانوية العامة لعام 2023

استعاد صدارة الدورى.. الأهلى يضيف "البنك" إلى ضحايا ثلاثيات كولر

تصدر منتصف يوليو.. الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟