فريق طلابى من الجامعة البريطانية يفوز بجائزة أفضل ورقة سياسات

فاز فريق بحثي من طلبة الجامعة البريطانية بالقاهرة بالمركز الأول على مستوى البكالوريوس في مسابقة أفضل ورقة سياسات لعام 2023 التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية.

المسابقة جاءت ضمن مبادرة جريس (المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد).

تم تكريم الفريق ومنح أعضائه شهادات التقدير في احتفال موسع نظمته جامعة القاهرة في قاعتها الرئيسية الأحد الماضي بحضور الدكتور محمود السيد منسق وزارة التعليم العالي في المبادرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الجامعة البريطانية

تشكل الفريق البحثي الفائز من الدكتور تامر محمد سليمان والدكتورة مروة زين، أما الطلاب الذين نفذوا الورقة وعددهم أربعة طلاب هم حسين النجار قائد الفريق وأحمد وسام وجمانة مجاهد وليلى خالد حريب، وذلك في البحث بعنوان (دور الأمن السيبراني في مكافحة الفساد في مجال البيانات البيولوجية).

تعتبر المبادرة واحدة من أهم المبادرات العالمية التي تتجه نحو الأحدث في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، كما تضع في الاعتبار الدور المحوري للشباب للمساهمة في حل تحديات المستقبل الذي يعتمد بشكل كامل على التقدم التكنولوجي وما يصاحبه من انحراف مواز، لذلك جاء الإحتفال ليؤكد على ضرورة فتح هذه الملفات الصعبة من خلال عقول شابة تجتهد لشق طريقها باستخدام آليات تتفق مع الحداثة والتقدم.