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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"النقد الدولى" يوافق على إرسال 900 مليون دولار إلى كييف

النقد الدولى
النقد الدولى

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل فوري لما يقارب 900 مليون دولار إلى كييف، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا.

 

وكشف الصندوق عن أن "انتهاء المراجعة الأولى يمنح سلطة التحويل الفوري لمبلغ 663.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (أو حوالي 890 مليون دولار)".

 

كما تم تأكيد التوقعات التي رفعت سابقا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا عام 2023 عند مستوى 1-3٪.

 

وصرح المدير التنفيذي عن روسيا في صندوق النقد الدولي، أليكسي موجين، بأن الصندوق عدل قواعد الإقراض ثلاث مرات من أجل أوكرانيا.

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