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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ "الشاهد": برهامى طلب منى أن أتوب بعد قصيدتى "إحنا شعب"

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه أوضح في قصيدته "إحنا شعب وإنتوا شعب" أن الشعب المصري مؤمن بعدد من الثوابت، ومن لا يؤمن بها فهو شعب آخر غير الشعب المصري، معقبًا: " ليه الإخوان حسوا إن على رأسهم بطحة مع أني لم أجيء بسيرتهم، فلم أقل إخوان ولا سلفيين، أنا قلت بأننا نحب الحياة وأنتم أعداء الحياة، فلماذا صنف الإخوان أنفسهم بأنهم أعداء الحياة".

 

وأضاف العدل خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن قناة الجزيرة استلمتني شتيمة أسبوع كامل ، ومن ثم خرج شيخ الدعوة السلفية بالإسكندرية، ياسر برهامي يطلب مني أن أتوب، فكتبت مقالة نارية، قلت فيها كل يوم أتوب من ذنوب أرتكبها، إلا هذه القصيدة، وقلت له أنا بقول لك توب بعد إذن حضرتك يا دكتور الأطفال ياللي بتقول إن البنت ممكن تتزوج وهي عندها تسع سنوات.. كتبت مقالة مرعبة.. كنت حاسس إني بجاهد أو بحارب.

 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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