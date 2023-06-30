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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ "الشاهد": من يحرم الفن فهو ليس مصرى

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست والمؤلف،  إن الشعب المصري يحب التعدد والتنوع.

 

وأضاف مدحت العدل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أزور متحف رمسيس أنا وزوجتي، في مثل هذه الظروف كنت أريد أن أشعر أنني أرتبط بالجذور والتراث حتى أحمي نفسي، فوجدنا سيدات تصنع النول، فقلت لزوجتي بأن السيدة التي تصنع النول في المتحف ، كانت جدتها بالتأكيد تصنعه منذ 5 آلاف سنة، وبالتالي من المستحيل أن يحرم أحد الفن ويكون مصري. 

 

وتابع: "كتبت مقال اسمه "إحنا شعب وإنتوا شعب"، ثم بدأت في كتابة القصيدة، وقلت من خلال هذه القصيدة رأيي فيما يحدث، فكانت القصيدة أشبه بقنبلة الغاز التي ألقيتها، ومن ثم تم نشر القصيدة بعدها بثلاثة أيام، وحتى هذا الوقت لم يظهر بعد علي الحجار". 

وأردف: "من هنا بدأت المعركةودافع عني من دافع، منهم الدكتورة فاطمة ناعوت التي دافعت عن القصيدة دفاعًا مستميتًا، وهناك من هاجمني واتهمني بتفرقة الشعب"

 

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي

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