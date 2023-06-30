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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ"الشاهد": لم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومدحت العدل

قال المؤلف مدحت العدل، إن هناك عدد من الفنانين رفض المشاركة في مسلسل الداعية ورفض أيضاً المشاركة في حملة تمرد.

وأضاف “العدل”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنه ولم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان.

وتابع: "مشكلة الإخوان مع الفن أن كل منا يلعب علي مساحة الإبداع، ولذلك يخافوا من الخيال والفن، فيقول الفن حرام، ورحبنا في جبهة الإبداع بكل الطوائف، وجبهة الإبداع ضمت 3 ألاف مبدع في كل المجالات وكان معظم الاجتماعات في نقابة الصحفيين، وكان هناك فنانين عرب متواجدين متضامنين مع جبهة الإبداع".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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