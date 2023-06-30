ريهام عبدالحكيم تكشف بداية مشوارها الفنى.. وتؤكد: سليم سحاب أبى الروحي

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إن طفولتها كانت عادية جدًا، حيث كانت طفلة هادئة في المنزل، وكانت تمتلك أب وأم رائعين.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "أنغام" الذي تقدم الفنانة أنغام عبر فضائية dmc، أن بداية مشوارها الفني كان من البيت، حيث سمعتها والدتها وهي تغني وتفاجأت بها في احدى الحفلات بالمدرسة، فوجدت أنني أقدم الحفلة كاملة كما أعمل بروفات منذ بداية العام وهي لا تعلم بذلك.

وتابعت: "الصدفة التالية كانت في إعلان المايسترو سليم سحاب في دار الأوبرا المصرية، عن بداية كرو أطفال، وكان شيء جديد من نوعه في مصر، فاصطحبتني والدتي إلى الأوبرا، والمفاجأة أنني امتحنت مع المايسترو سليم سحاب في الأوبرا بأغنية "لالي لي لالي" وكان عمري وقتها 7 سنوات".

وأردفت: المايسترو سليم سحاب قال لي أنا سعيد بأنك اخترتي أغنية جميلة ولايقة على عمرك الجميل، واكتشفت عندما كبرت بأن لحن الأغنية لم يكن سهلًا أبدًا، فكانت هذه هي بدايتي، والمايسترو سليم سحاب كان له فضلاً كبيرًا عليا ، فهو الأب الروحي لي فعلاً".