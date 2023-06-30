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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت العدل لـ"الشاهد": رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي

مدحت العدل
مدحت العدل

كشف المؤلف مدحت العدل، عن شهادته بشأن 30 يوينو في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، “رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي”.

وأضاف: "رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسي على أساس فكري، معلقاً: "هتقولي تعالى اقعد مع هتلر اتكلم معاه في الفن"، لدي فكرة مقتنع به وهي منكرة عند الإخوان، وكان ذلك شو إعلامي، وكنت أتابع الحوار وكان كلام تقليدي وتم أخذ اللقطة.

وتابع: "عندما تواصل معي ياسر علي متحدث الرئاسة في هذه الفترة ليشرح لي ما تم تحقيقه في الـ100 يوم الأولى، أنكرت كل ما قاله وقولت له انزل شوف الناس في الشارع واركب تاكسي وهتشوف الناس حاله ايه، وده اللي مش هيخليكوا تكملوا أكثر من سنة.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، في الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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