ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج محسن رزق يكشف سبب اختياره مسرحية "سيدتى أنا" لتنفيذها

المخرج محسن رزق
المخرج محسن رزق

قال المخرج محسن رزق، إن "سيدتي الجميلة" كانت حلم حياته منذ الطفولة، معقبًا: "أنا من عشاق الأستاذ فؤاد المهندس الذي كان أستاذًا كبيرًا وفنانًا عظيمًا في حياتنا، وأنا حبيت المسرح من خلال الأستاذ فؤاد المهندس". 

وأضاف المخرج محسن رزق خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، "أن الأستاذ بهجت قمر كان عامل "سيدتي الجميلة" لكنها كانت مُمصرة، في عصر الخديو وكمال التاروتي، لكن من خلال دراستي عندما قرأت جورج برنارد شو، وجدت أن النص الأصلي يحتوي على تفاصيل وأشياء لم يتم التطرق إليها".

وتابع: "أنا أحب المسرحيات الميوزيكال، والأعمال التي تضم استعراضات وغناء، فاقترحت  تنفيذ النسخة الأصلية، خاصة أننا على خشبة المسرح القومي بثقافته وعراقته، وبالتالي فإن جمهور المسرح القومي يعي ذلك". 

الأكثر قراءة

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

بغداد: الشخص الذى أحرق المصحف عراقى الجنسية ونطالب بتسليمه

إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

إخماد حريق شب داخل مطعم بـ6 أكتوبر

كل ما تريد معرفته عن إنتاج وصناعة الفوسفات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟