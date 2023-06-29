المخرج محسن رزق يكشف سبب اختياره مسرحية "سيدتى أنا" لتنفيذها

قال المخرج محسن رزق، إن "سيدتي الجميلة" كانت حلم حياته منذ الطفولة، معقبًا: "أنا من عشاق الأستاذ فؤاد المهندس الذي كان أستاذًا كبيرًا وفنانًا عظيمًا في حياتنا، وأنا حبيت المسرح من خلال الأستاذ فؤاد المهندس".

وأضاف المخرج محسن رزق خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، "أن الأستاذ بهجت قمر كان عامل "سيدتي الجميلة" لكنها كانت مُمصرة، في عصر الخديو وكمال التاروتي، لكن من خلال دراستي عندما قرأت جورج برنارد شو، وجدت أن النص الأصلي يحتوي على تفاصيل وأشياء لم يتم التطرق إليها".

وتابع: "أنا أحب المسرحيات الميوزيكال، والأعمال التي تضم استعراضات وغناء، فاقترحت تنفيذ النسخة الأصلية، خاصة أننا على خشبة المسرح القومي بثقافته وعراقته، وبالتالي فإن جمهور المسرح القومي يعي ذلك".