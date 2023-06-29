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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

سكرتير عام حزب الغد يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

هنأ إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وشبه إسماعيل في بيان، ثورة ٣٠ يونيو (بثورة تصحيح المسارات) بسبب تراكمات وتركة ثقيلة منذ عهود طويلة بخلاف الهدف الرئيسى وهو التخلص من الإخوان بإرادة الشعب المصرى الحريص على وطنه واستقلاله، والذى لبى نداء قائد القوات المسلحة ودعمه لثقة الشعب فى جيشه وقياداته.

ورأى أن ٣٠ يونيو، ثورة لتصحيح القوانين والتشريعات، قائلًا: "تصحيح لمشاريع البنية التحتية.. تصحيح لإيقاف نهب المال العام.. تصحيح لإيقاف التجاوزات والمخالفات  على أراضى الدولة.. تصحيح للحد من الفساد داخل المصالح الحكومية، لكن ما زال الطريق طويلًا ونتمنى الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات فى أقرب وقت".

وطالب إسماعبل بسرعة مناقشة الأطروحات المقدمة للحوار الوطنى كافة حتى يمكن الاستفادة منها فى المرحلة القادمة.

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