نضال الشافعي: مقاومات مسرحية "سيدتي أنا" عظيمة وكان لازم أقبل العمل

قال الفنان نضال الشافعي، إن رهبة المسرح تكون كل ليلة تُعرض فيها، فكل ليلة لها رهبتها وخوفها ولها ألف حساب للجمهور ومسؤولية الوقوف أمامه لايف.

وأضاف نضال الشافعي خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أن المسرح هو الحقيقة الكاملة، هو يشبه السفر، حيث تواجه الجمهور وتعاشر زملاءك وتعيش معهم ، كما أن كل الحقائق التي تكون بداخل الإنسان تخرج، وبالتالي فإن الموضوع يكون مرعب، معقبًا: "أخر حاجة عملتها كانت مع الدكتور يحيى الفخراني وهي "الملك لير" وقلت بعدها أنه من الصعب أن أمثل مسرح مرة أخرى، لكن عندما كلمني أخي محسن رزق ، وعندما علمت بأنني سأقف أمام نجمة كبيرة ورائعة مثل داليا البحيري".

وأكد الفنان نضال الشافعي، أن كل مقاومات مسرحية "سيدتي أنا" عظيمة وكان لازم اقبل العمل.