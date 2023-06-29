أبطال فيلم "البعبع" يوجهون التحية لأهل إمبابة: "كانوا شايلنا على دماغهم"

حلّ الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال محمد عبدالرحمن: "أهالي إمبابة كان ليهم دور كبير في تصوير الفيلم، وفي يوم لما التصوير خلص، والناس حبوا الموضوع ومش عايزين التصوير يخلص فبدأوا يجتهدوا، وبدأت ألبس في دماغي طماطم بجد، وكان بيستخدموا حاجات من بيتهم عشان يساعدونا في الفيلم، بكل عفوية".

وأضاف أمير كرارة: "إحنا كنا في وسط ده كله خايفين على ياسمين صبري، دي بسكوتة، والناس عفوية، بس بصراحة أهل المنطقة كانوا شايلنا فوق دماغهم".

وتابع محمد عبدالرحمن: "تحية لأهل أرض عزيز عزت، بإمبابة، وتحية لأهل إمبابة كلهم، والمطرية، وحدائق القبة".