جمال الكشكى: الحوار الوطنى وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان لجماعة الإخوان

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار تتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو التي تعتبر الثورة الأهم في تاريخ مصر الحديث، والحوار الوطني يتفق تمامًا مع هذه الثورة العظيمة التي قام بها المصريون.

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال الحوار الوطني بالاتفاق، منوهًا بأن الحوار الوطني وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث أطاحت الثورة بالإخوان من الحكم واستطاعت أن تستعيد هوية مصر.

وأضاف أن الحوار الوطني حظر مشاركة الإخوان في الحوار واستعادة الروح السياسية بالشارع المصري، وتابع: الحوار الوطني يأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح السياسي والذي جاء امتدادًا لثورة 30 يونيو بعد أن استعادت الدولة المصرية عافيتها، واستطرد أن القيادة السياسية تبنت برامج لعمل الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى قيام قوات الجيش والشرطة بمحاربة ومكافحة الإرهاب بهدف تأمين الدولة.