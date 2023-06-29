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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى الشاذلي لـ"محمد أنور": ربنا يديم عليك الروقان وطيبة القلب دي نعمة

محمد أنور
محمد أنور

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف على برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال محمد أنور خلال فقرة أمير ولا شرير: "لما بقعد فترة كبيرة في التصوير والشغل بكون أمير مش شرير".

وعلق أمير كرارة: "محمد أنور دايماً أمير معندوش صفة الشرير دي، هو كداب، ومنافق، وعمري ما شوفته اتعصب أو شتم حد، ده مرة جه التصوير 6 أيام".

 بينما وجهت منى الشاذلي لأنور رسالة قائلة: "ربنا يديم عليك الروقان وطيبة القلب دي، دي نعمة".

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