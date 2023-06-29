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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير كرارة: أنا بابا نويل مبقولش لأولادي على حاجة لا

أمير كرارة
أمير كرارة

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف علي برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال أمير كرارة،: "أنا بابا نويل، أنا مبقولش لا للأولاد علي حاجة، وأن بقول الراجل ضيف في البيت، بنرجع من الشغل نقعد مع الولاد ساعتين نضايق فيهم ليه".

وتابع: "الأم دايماً هي إلا بتقول لا وهي دايماً إللي بتقول الصح إيه، وهي أكتر حاجة بتقعد في البيت".

وأضاف:"انا بتخنق بسرعة وبكره الغباء ومبحبش أسأل حد حاجة يرد عليا بسؤال، مبحبش أسئلة كتير، بتخنق".

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