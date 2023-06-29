أمير كرارة: أنا بابا نويل مبقولش لأولادي على حاجة لا

حل الفنان أمير كرارة، وأبطال فيلم "البعبع"، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ضيوف علي برنامج "معكم منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية " cbc"، مساء اليوم الخميس، ليكشفوا عن كواليس العمل السينمائي.

وقال أمير كرارة،: "أنا بابا نويل، أنا مبقولش لا للأولاد علي حاجة، وأن بقول الراجل ضيف في البيت، بنرجع من الشغل نقعد مع الولاد ساعتين نضايق فيهم ليه".

وتابع: "الأم دايماً هي إلا بتقول لا وهي دايماً إللي بتقول الصح إيه، وهي أكتر حاجة بتقعد في البيت".

وأضاف:"انا بتخنق بسرعة وبكره الغباء ومبحبش أسأل حد حاجة يرد عليا بسؤال، مبحبش أسئلة كتير، بتخنق".