ماهي احتمالية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان؟..محلل سياسي يجيب

أوضح المحلل السياسي ريتشارد جيراغوسيان، احتمالية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، قائلًا: "إن التوقعات واضحة تمامًا، وهي أن الشعب الأرمني في ناغورنو كاراباخسوف يعمل على توفير الأمن والسلامة اللازمتان لهما، وسوف يتم ضمان حمايتهم".

وأضاف ريتشارد جيراغوسيان خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه من أجل تحقيق هذا من جانب أرمينيا يتم تعزيز الحوار البناء من خلال الآليات الدولية، وهو الحوار الذي يرغب به الشعب الأرميني وهو من خلال الحوار المباشر مع الجانب الأذري.

وأشار إلى أنه من المهم أن نضع في الاعتبار، أن نتوقع توقيع هذه الاتفاقية السلمية خلال شهرين، ولكن لدينا بعض الشواغل أن بعد توقيع الاتفاقية نحن في حاجة أن نضمن الاستثمار في سلام مستدام بعد توقيع اتفاقية السلام المقررة.

وعن احتمالية حدوث أي اشتباكات أخرى بعد توقيع اتفاقيات سلام، قال إنه من جانب أرمينيا لا يتوقع حدوث اشتباكات، لكن التحديات الأساسية تكون في أذربيجان.