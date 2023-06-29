كاتب صحفى: مصر أول دولة فى العالم تضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

قال أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن أهم خطوة اتخذتها الدولة لتأكيد حقوق الإنسان كانت القضاء على الإرهاب؛ لأن الإرهاب كان أخطر شيء يهدد حقوق الإنسان وخاصة حق الحياة، ولذلك سعت الدولة جاهدة للحفاظ على هذا الحق من خلال القضاء على الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "من دون نجاح الدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لم تكن تستطيع أن تتخذ أي خطوة إيجابية نحو الحفاظ على حقوق الإنسان".

وأوضح أن الدولة المصرية هي أول دولة على مستوى العالم تضع لنفسها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتلزم نفسها بتنفيذها خلال مدة معينة وهي خمس سنوات، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت المبادئ الأساسية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان سواء الاجتماعية والصحية والسياسية وغيره.

وتابع: "مصر وضعت تعريفًا خاصًا لحقوق الإنسان، والحقوق هنا لا تقتصر على الحق السياسي فقط كما يعتقد البعض، ولكن تشمل أيضًا حقوقًا اجتماعية وتعليمية وغيرها، مؤكدًا أن أهم حق بالنسبة للإنسان هو حق الحياة".