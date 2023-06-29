كاتب صحفى عن صراع أرمينيا وأذربيجان: "الأزمة لم يتم حلها بعد"

أوضح الكاتب الصحفي الأذري أحمد شديدوف، تفاصيل صراع أرمينيا وأذربيجان، قائلًا: "بعد ثلاثين عامًا من الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، اقترب البلدان من توقيع اتفاقية سلام في القريب العاجل".

وأضاف أحمد شديدوف، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أزمة ناغورنو كاراباخ لم يتم حلها على مدار الأعوام السابقة، على مدار الثلاثين عامًا، ولكن تم وقف إطلاق النار، وإتاحة المساهمة في التوصل لاتفاقية سلام وتسوية.

وتابع: "نتوقع توقيع على اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، كما أن البلدين أعلنا عن استعدادهما لاحترام سيادة كل دولة للدولة الأخرى، وكان هذا خلال اللقاء في واشنطن ومع الاتحاد الأوروبي وأيضًا أثناء اللقاء في روسيا، فإن أرمينيا وأذربيجان في طريقهما لتوقيع هذه الاتفاقية للسلام".