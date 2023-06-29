عبدالرحيم على: مصر لديها تجربة رائدة فى تفتيت تنظيم الإخوان

رصد الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، التجربة المصرية في مواجهة الإخوان، بعد حوار مع مجلة فالير أكتويل الفرنسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تجربة الدولة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان والتنظيم الدولي لها كانت تجربة رائدة، حيث استطاعت مصر في فترة وجيزة أن تشتت هذا التنظيم بصورة كبيرة، وأن تطيح بقياداته إلى خارج مصر، واحتجاز البعض منهم داخل السجون بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

وأضاف أنه لم يكن أحد في الوطن العربي أو العالم يتوقع أن يتم تفتيت تنظيم الإخوان في هذا الوقت القصير، حيث إن الإخوان كانوا يتمتعون بقوة كبيرة، بالإضافة إلى أنهم كانوا ينتشرون في مناطق كثيرة من العالم حيث كانوا متواجدين في 72 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول أصبحت حاضنة أساسية لهذا التنظيم الدولي الآن، وعلى صعيد آخر هناك دول مثل قطر وتركيا بدأت في طرد الإخوان من بلادها بعد تحسن العلاقات مع مصر وتأكدها أن تنظيم الإخوان يشكل خطرًا كبيرًا على سيادة الأمن القومي لها.