تعادل إيجابي بين الإسماعيلي وأسوان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وأسوان في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم محمد حمدي زكي لصالح أسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 18 قبل أن يدرك محمد الشامي التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 32.

أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بضغط قوي في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وشهدت الدقيقة 14 ركلة ركنية للإسماعيلي من جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قوبلت برأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 16 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة من سيرجي أكا لمحاولة مرور عماد فتحي داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد حمدي زكي ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

كرة عرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من جهة اليمين قابلها ياو أنور برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الإسماعيلي واصل ضغطه على أمل إدراك التعادل.

وباغت محمد حمدي زكي لاعب أسوان بتسديدة ضاروخية من خارج منطقة الجزاء ردت من منتصف العارضة.

وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي بعد تمريرة من أحمد مدبولي وصلت إلى ياو أنور يمين منطقة الجزاء فراوغ الأخير الحارس عمرو حسام المتقدم عن مرماه ثم أرسل كرة عرضية قابلها محمد الشامي برأسية سكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 45 ركلة حرة لأسوان في منتصف ملعب الإسماعيلي جهة اليسار نفذها أحمد خالد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لم يقدر إسلام جمال على اللحاق بها فمرت إلى ركلة مرمى.

