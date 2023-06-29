كيف أسهمت مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة المواطن؟.. خبير يُجيب

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن جهود مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق تطوير حقيقي للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مبادرة "حياة كريمة" تشكل أحد المبادرات التي تحقق أهداف عديدة.

وأضاف أن المبادرة تحقق جدوى اقتصادية واستثمارية وبيئية، موضحاً أن المبادرة ترفع عن كاهل الدولة بعض النفقات التي تقوم بها الحكومة في القطاعات الرئيسية.

وأشار إلى أن جهود الدولة، لا تتوقف منذ بدء العمل فى بناء الجمهورية الجديدة، برغم كل الأزمات التى مرت بالعالم 2020 بدءاً من جائحة كورونا، التى أثرت على كل دول العالم بما فيها مصر.

وأوضح أنه مع ذلك فإن الدولة تسير فى مخططات البناء، حتى لا تتوقف أو تتعثر فرص العمل لملايين المصريين الذين تستوعبهم المشروعات الكبرى والمبادرات الرئاسية.