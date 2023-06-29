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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أوروبا قلقة من تسلل “فاجنر” لأراضيها

قمة بروكسل
قمة بروكسل

قال سلامة عطاالله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن قمة بروكسل لا تزال مستمرة والمشاورات موسعة حول عدد من القضايا ولا يمكن اختصارها بدقة، لافتًا إلى أن كلمة السر "فاجنر" لغز محير. 

وأضاف سلامة عطاالله خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وكذلك كبير الدبلوماسيين وعددًا من الزعماء اعترفوا بأن ما حدث في روسيا له تداعيات خطيرة لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة، حتى إن رئيسة وزراء ليتوانيا قالت بأن هناك احتمالًا بأن يتسلل مقاتلوا فاجنر الذين وصلوا إلى بيلاروسيا إلى عمق القارة الأوروبية وعمق دول الاتحاد الأوروبي والقيام بهجمات، ويعتبر هذا تهديدًا كما قالت رئيسة الوزراء اللتوانية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بطريقة التعامل لاحقًا، لا يزال الأوروبيون يتناقشون حول هذا الملف، لافتًا إلى أن القمة الأوروبية اليوم هي التي ستحدد مصير قمة الناتو والتي ستعقد خلال أسبوعين في موضوعين رئيسيين؛ الأول موضوع الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا، والموضوع الآخر هو انضمام السويد إلى شمال الأطلسي. 

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