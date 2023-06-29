كاتب صحفي: البنية التحتية للاتصالات هي العمود الفقري لكل الصناعات حالياً

كشف الكاتب الصحفي أحمد البرماوي، المتخصص في ملف تكنولوجيا المعلومات، عن جهود الدولة ملف التحول الرقمي، وكيف تطورت مصر رقميًا وإلى أين وصلت؟.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن العالم أصبح أكثر وعياً ودراية بالتطورات التكنولوجية، ومصر تفوقت في هذا الملف خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الملف لا ينفصل كثيراً عن التطورات التي شهدتها مصر في السنوات الماضية في ملف الزراعة والبنية التحتية والطرق وغيره من المجالات.

وأشار إلى أن ملف البنية التحتية لقطاع الاتصالات تحديداً من أهم الملفات التي يبني عليها التطور الذي تشهده مصر حالياً، موضحاً أن هذه البنية التحتية للاتصالات العمود الفقري والأساسي في الوقت الحالي لكل الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا والإلكترونيات.