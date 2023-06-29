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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أخصائى التطور التكنولوجى: اللغة العربية يمكنها توصيل الأفكار أفضل من مصطلحات هجينة

اللغة العربية في
اللغة العربية في ظل الرقمنة

قال هشام الناطور، أخصائي التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا، إنه في ظل الانتشار الكبير الذي تشهده الرقمنة والتطور التكنولوجي، فلا بد من دعم وتعزيز انتشار اللغة العربية.

وأضاف الناطور خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه منذ عام 2010 وحتى عام 2020، فإن تواجد اللغة العربية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لا يشكل سوى من 3%- 10% فقط من محتوى الإنترنت.

وشدد على ضرورة القيام بالدور التوعوي من خلال ورش العمل لخدمة اللغة العربية بشكل أكبر، والحد من انتشار اللغة الفرانكو أو اللغة التي يستخدمها شباب الجيل الحديث على الشبكة العنكبوتية، لأنها تساهم في تراجع اللغة العربية. 

وأشار إلى أن هناك اعتقادًا بأن من يستخدم اللغة الفرانكو ينتمي لطبقة أرقى، وذلك على الرغم من اللغة العربية يمكنها إيصال المعلومة بشكل أسرع وأفضل من استخدام المصطلحات الهجينة.

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