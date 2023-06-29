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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كل ما يجب أن تعرفه عن المسكونية صفة وعملًا ومجالس

الكنيسة
الكنيسة

طرح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية حول ما يعرف بالمجامع المسكونية، وقال خلالها إن كلمة“ المسكونية ”هي ترجمة للكلمة اليونانية ”ايكونوميني ”وهي من المصطلحات التي بدأ استخدامها بكثرة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. وفي المصطلح الكنسي تعنى كلمة ”مسكونية ”أمرا يخص المسيحيين بأجمعهم في كل مكان.

وتطلق صفة المسكونية على كل ما هو مسكونيا سواء مجمع، أو قانون، أو إيمان، أو لاهوت، أو هيئة، أو عمل، وبناء على هذا سميت المجامع الكنسية الثلاثة الأولى مجامع مسكونية.

بينما يعني العمل المسكوني يعني الجهود المبذولة لجمع شمل المسيحيين في المسكونة كلها، في شركة تامة على أساس الإيمان الواحد (أف 4:5) دون ذوبان كنيسة في أخرى.

كما أن المجالس المسكونية هي مجالس تضم ممثلين عن العائلات الكنسية، وتجتمع معا من أجل التشاور والحوار اللاهوتي والعمل المشترك سعيا لتحقيق الوحدة الكنسية. وهذه المجالس ليست لها سلطة على أي كنيسة، كما أن قراراتها تعد كتوصيات واقتراحات.

والبطريرك المسكوني هو بطريرك القسطنطينية (تقع حاليا في إسطنبول بتركيا) وهو البطريرك المتقدم بين بطاركة ورؤساء الأساقفة في كنائس الروم الأرثوذكس.

بينما المجامع المسكونية هي مجامع عقدت بسبب بدعة أو انشقاق، وبدعوة من الإمبراطور المسيحي، وحضرها غالبية أساقفة الكنيسة – أو مندوبون عنهم – شرقا وغربا لتتمثل فيها المسكونية. وقرارات هذه المجامع تلتزم بها كل كنائس المسكونة. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع عائلتها الأرثوذكسية الشرقية يؤمنون بثلاثة مجامع فقط، هي:

– مجمع نيقية 325 م: الذي كان بدعوة من الإمبراطور قسطنطين الكبير، بسبب بدعة أريوس القس السكندري، والذي كان ينادي بأن الابن أقل من الأب.

– مجمع القسطنطينية 381م: الذي كان بدعوة من الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير بسبب مقدونيوس عدو الروح القدس، والذي كان ينادي بأن الروح القدس مخلوق.

– مجمع أفسس 431 م: والذي كان بدعوة من الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير، بسبب بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية، والذي كان ينادي بأن المسيح شخصان وأقنومان، وكان يفصل بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية.

– أما الروم الأرثوذكس فيؤمنون بجانب هذه المجامع، بأربعة مجامع أخرى كمجامع مسكونية، وهي: خلقيدونية 451 م، والقسطنطينية الثاني 553 م، والقسطنطينية الثالث 680 – 681 م، ونيقية الثاني 787 م.

– أما الكنيسة الكاثوليكية فتعترف بواحد وعشرين مجمعا مسكونيا

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