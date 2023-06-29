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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: مصر تطورت تكنولوجيا بشكل سريع خلال الـ10 سنوات الماضية

التحول الرقمي
التحول الرقمي

كشف الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، عن جهود الدولة في التحول الرقمي.

وقال أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تطورت تكنولوجيا بشكل سريع خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة عملت علي التحول الرقمي من خلال ضخ الكثير من الاستثمارات وتحفيز الإبداع والابتكار في هذا الملف، وعملت على أنه مكون أساسي من مكونات التنمية بأكمله.

وأشار أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الدولة حققت طفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، موضحاً أن الحكومة عملت خطوات كبيرة في وقت قياسي.

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