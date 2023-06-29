"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة فى دعم ذوى الهمم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن جهود الدولة في دعم ذوي الهمم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار السنوات الأخيرة الماضية.
جهود الدولة في دعم ذوي الهمم
ـ الرئيس السيسي أعلن 2018 عاماً لذوي الهمم.
ـ إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم بموجب قرار رئاسي.
ـ قدمت الدولة لذوي الهمم كل الدعم اللازم.
ـ إطلاق عدة برامج اجتماعية لحماية ذوي الهمم.
ـ تأسيس "صندوق عطاء" لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الهمم.
ـ إضافة مادة قانونية جديدة لمعاقبة المتنمرين على ذوي الهمم.
ـ إقامة احتفالية "قادرون باختلاف" سنويا بحضور الرئيس السيسي.
ـ تدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية.
ـ إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم.
ـ إطلاق تطبيق "انطلق" لمساعدة ذوي الهمم بمعرفة وتحديد الأماكن.
ـ منحة لتدريب 2000 شخص من ذوي الهمم علي استخدام الحاسب الآلي.
ـ دمج تلاميذ ذوي الهمم بمدراس التعليم العام لتوفير فرص متكافئة.
ـ تخصيص وحدات سكنية لذوي الهمم بمشروع الإسكان الاجتماعي.