خبير اقتصادى: قناة السويس نالت اهتمامًا كبيرًا من الدولة

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس نالت اهتماما كبيرا من الدولة من خلال استحداث بنية تحتية وازدواج القناة فضلاً عن توسعات في القطاع الجنوبي، وزيادة القدرات الاستيعابية والجراجات.

وقال "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن أزمة سفينة إيفرجيفن، أظهرت أهمية قناة السويس للعالم أجمع، وهو ما دفع الدولة للاهتمام بالقناة والقدرات اللوجستية للقناة، وزيادة القاطرات بشكل يومي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، المردود الاقتصادي لذلك تمثل في زيادة إيرادات قناة السويس والناقلات التي تمر من خلال القناة رغم أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تراجع حركة التجارة العالمية، كاشفاً عن أن هناك ما يزيد على 25 ألف ناقلة عبرت من قناة السويس هذا العام، ما يزيد عن 25% منها تعبر قناة السويس خلال العامين الماضيين فقط لأول مرة.

كما أكد اهتمام الدولة أيضاً بتطوير وتدريب وتأهيل العنصر البشري بهيئة قناة السويس، وعلى زيادة القدرة الاستيعابية وهو ما يتضح من زيادة تصنيفات الموانئ البحرية.