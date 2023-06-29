إقبال متوسط على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

توافدت أعداد متوسطة من المواطنين على حديقة الحيوان، صباح اليوم، من أجل الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء احتفالية ونغمات الأغاني الشعبية التي سادت كل أرجاء الحديقة، واحتشاد الأطفال على أقفاص الحيوانات من أجل مشاهدتها واللهو معها، وإطعامها.

ورصدت "الدستور" انطباع زوار حديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وطريقة قضائهم ثاني أيام عيد الأضحى داخل حديقة الحيوان، والوقوف على آرائهم في نظام ونظافة حديقة الحيوان.

وقالت مروة أحمد، 25 عاما، إحدى القاطنات في منطقة الخزان، في عين الصيرة، التابعة لحي السيدة عائشة في محافظة القاهرة، لـ"الدستور": إنها حرصت على إحضار أطفالها إلى حديقة الحيوان بالجيزة، من أجل التعرف على الحيوانات وإطعامها، معقب: "عمار وعلي لسه عمرهم 4 سنين ولسه بيتعرفوا على الحيوانات".



تابعت “الأطفال مبسوطين بالحيوانات أوي، وبالفسحة لأنهم بيلعبوا وبيتحركوا براحتهم جدًا، والهدوء الموجود النهاردة، سبب أن الحديقة متبقاش زحمة أوي، وده لأن الزحمة بتخلي الأطفال متعرفش تلعب بالكورة، ولا تجري براحتها”.

- التنزه في الحديقة يساعد الأطفال في التفاعل مع بعضهم اجتماعيًا بعيدًا عن الهواتف المحمولة



فيما قالت علياء أحمد، 45 عاما، قاطنة في منطقة العزبة، في قرية شبرامنت، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها قررت أن تخرج برفقة أطفالها إلى حديقة الحيوانات من أجل التنزه، منوهة أن المساحة الواسعة للحديقة تجعل الأطفال يلعبون كما يحلو لهم، وتساعدهم في التفاعل مع بعضهم اجتماعيًا بعيدًا عن الهواتف المحمولة التي أصبحت مرض العصر.

وتابعت، "أنها أعتادت رحلة حديقة الحيوانات في ثاني أيام العيد، مذ نعومة أظافرها، مع عائلاتها، وذلك يجعلها تحرص على زرع حب هذه الزيارة إلى حديقة الحيوان حتى يورثوها لأطفالهم.



أضاف عمر محمد، أن الزيارة إلى حديقة الحيوانات من أعظم العادات الموروثة التي يحرص عليها، مشيدًا بمستوى النظافة في الحديقة.

202204250358185818