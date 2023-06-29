ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط على حديقة الحيوان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

توافدت أعداد متوسطة من المواطنين على حديقة الحيوان، صباح اليوم، من أجل الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط أجواء احتفالية ونغمات الأغاني الشعبية التي سادت كل أرجاء الحديقة، واحتشاد الأطفال على أقفاص الحيوانات من أجل مشاهدتها واللهو معها، وإطعامها.
 ورصدت "الدستور" انطباع زوار حديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وطريقة قضائهم ثاني أيام عيد الأضحى داخل حديقة الحيوان، والوقوف على آرائهم في نظام ونظافة حديقة الحيوان.

وقالت مروة أحمد، 25 عاما، إحدى القاطنات في منطقة الخزان، في عين الصيرة، التابعة لحي السيدة عائشة في محافظة القاهرة، لـ"الدستور": إنها حرصت على إحضار أطفالها إلى حديقة الحيوان بالجيزة، من أجل  التعرف على الحيوانات وإطعامها، معقب: "عمار وعلي لسه عمرهم 4 سنين ولسه بيتعرفوا على الحيوانات".

تابعت “الأطفال مبسوطين بالحيوانات أوي، وبالفسحة لأنهم بيلعبوا وبيتحركوا براحتهم جدًا، والهدوء الموجود النهاردة، سبب أن الحديقة متبقاش زحمة أوي، وده  لأن الزحمة بتخلي الأطفال متعرفش تلعب بالكورة، ولا تجري براحتها”.

- التنزه في الحديقة يساعد الأطفال في التفاعل مع بعضهم اجتماعيًا بعيدًا عن الهواتف المحمولة


فيما قالت علياء أحمد، 45 عاما، قاطنة في منطقة العزبة، في قرية شبرامنت، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها قررت أن تخرج برفقة أطفالها إلى حديقة الحيوانات من أجل التنزه، منوهة أن المساحة الواسعة للحديقة تجعل الأطفال يلعبون كما يحلو لهم، وتساعدهم في التفاعل مع بعضهم اجتماعيًا بعيدًا عن الهواتف المحمولة التي أصبحت مرض العصر.
وتابعت، "أنها أعتادت رحلة حديقة الحيوانات في ثاني أيام العيد، مذ نعومة أظافرها، مع عائلاتها، وذلك يجعلها تحرص على زرع حب هذه الزيارة إلى حديقة الحيوان حتى يورثوها لأطفالهم.

أضاف عمر محمد، أن الزيارة إلى حديقة الحيوانات من أعظم العادات الموروثة التي يحرص عليها، مشيدًا بمستوى النظافة  في الحديقة.

202204250358185818
202204250358185818
حديقة-الحيوان
حديقة-الحيوان
أجواء احتفالية الاغاني الشعبية الأضحي المبارك الهواتف المحمولة الهواتف المحمول أيام عيد الأضحى المبارك ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ثاني أيام عيد الأضحي داخل حديقة الحيوان منطقة العزب

مواد متعلقة

كرنفالات شعبية وشماريخ فى ثانى أيام عيد الأضحى بالجيزة

الفوفوزيلا تخطف الأضواء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين

المصلون يلتقطون الصور التذكارية عقب صلاة العيد فى شبرا مصر

بحضور محافظ الجيزة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى مسجد مصطفى محمود

المئات يؤدون صلاة العيد فى مسجد الخازندارة بشبرا مصر

توافد المواطنين على ساحة المسجد الأزهر لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

"موسم الأضاحي".. الجزارون لـ"الدستور": "هنواصل العيد كله شغالين"

استعدادا لعيد الأضحى.. إقبال الأهالي على منافذ بيع القوات المسلحة لشراء اللحوم

الأكثر قراءة

تحرك عاجل ضد مراكز خدمة حجاج قصرت فى مهمتها.. ومطالبتها بتعويض مادى

رجل يخنق زوجته حتى الموت فى الجيزة: طلبت منى العيدية

"روان" حديث مواقع التواصل بمشروع تخرج "تمرد": متوقعتش ردود الفعل

مقتل تاجر فاكهة فى بولاق الدكرور على يد 3 عاطلين

30 يونيو ثورة شعب.. 7 عومل جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والطاقة

أثناء اجتماع.. روسيا تعلن مقتل جنرالين وأكثر من 50 ضابطا ومستشارًا عسكريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟