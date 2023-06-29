بمشاركة 53 دولة.. افتتاح المعرض الاقتصادى والتجارى "الصينى- الإفريقى"

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني- الإفريقي، في نسخته الثالثة، وذلك في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وبحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية، يعرض العديد من الدول الإفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار "صنع في إفريقيا"، حيث الهدف هو تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين.

وسيحضر الحدث، الذي يستمر أربعة أيام ويعقد تحت عنوان "تنمية مشتركة من أجل مستقبل مشترك"، ممثلون من 53 دولة إفريقية ومنظمات دولية متعددة.

وقدرت الوكالة الصينية عدد العارضين بـ1500، بزيادة 70 في المائة عن العدد المسجل في المعرض السابق.

وسيتم عرض كم هائل من المنتجات من مختلف الدول الإفريقية، حيث يسعى تجار تلك المنتجات للاستفادة من فرصة إقامة المعرض لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة.

منتديات وندوات

من المتوقع أن يكون حدث هذا العام أكثر تأثيرًا من الدورات السابقة، حيث يغطي مجموعة أوسع من الموضوعات.

ولأول مرة في تاريخ المعرض، ستُعقد منتديات وندوات حول التعاون في الطب الصيني التقليدي، والحوار النسائي، والتعليم المهني.

وكجزء من المعرض، من المقرر أن يُعقد اليوم منتدى حول التعاون في مجال الصحة والحجر الصحي النباتي، والذي من المتوقع أن يسهل الصادرات الإفريقية من المنتجات الغذائية الزراعية إلى الصين.

وتشارك دول: بنين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ومالاوي، والمغرب، وموزمبيق، ونيجيريا، وزامبيا، في دورة المعرض للعام الجاري كضيوف شرف.

وتم إطلاق المعرض لأول مرة في عام 2019، وأصبح منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يُقام فيها المعرض في هونان، وهي واحدة من أكثر المقاطعات نشاطاً في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا، ورائدة في التعاون الصيني- الإفريقي.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، ورابع أكبر مصدر للاستثمار فيها.

وأظهرت بيانات رسمية أن التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا بلغت 282 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ الاستثمار المباشر الجديد للصين في إفريقيا 1.38 مليار دولار أمريكي، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.