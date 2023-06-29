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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعاون "المتحدة" و"الرياضة".. اشتراطات المشاركة فى اختبارات ثاني مواسم "كابيتانو مصر" لمواليد 2009

برنامج كابيتانو مصر
برنامج كابيتانو مصر

اشتراطات إجراء اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر" لمواليد 2009، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُشارك في برنامج "كابيتانو مصر" العديد من الموهوبين سواء من مصر أو من مختلف الدول الأفريقية، في المرحلة العمرية ما بين 17 إلى 23 سنة.

اشتراطات إجراء اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009

وكان الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج "كابيتانو مصر"، قد أعلن في وقت سابق، مواعيد اختبارات الموسم الثاني من البرنامج الأشهر لدعم الموهوبين والناشئين في عالم كرة القدم.

الإعلامي أحمد فايق

 

كما كشف الإعلامي أحمد فايق، عن اشتراطات إجراء اختبارات الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" لمواليد 2009، وذلك على النحو التالي:

١- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة )، والحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢- أن لا يكون مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية.

٣- حضور الاختبارات بزى رياضي ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضي ).

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني 

https://www.emys.app/sport/capitano2/

 

٥- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي، وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات.

7- يمكن التسجيل عن طريق الباركود

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعاية الموهوبين من الناشئين في مجال كرة القدم والاهتمام بهم، ومحاولة توفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم.

ويتم اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر" من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى كبار كشافي كرة القدم فى أوروبا. 

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