ديكلان رايس.. البريطانى الأغلى فى التاريخ الذى يحب الكتابة ولعب كرة الشوارع

هو حديث الميركاتو الصيفي والشارع البريطاني بكل تأكيد، ديكلان رايس متوسط ميدان نادي وست هام ومنتخب إنجلترا يقترب من أن يكون الصفقة الأغلى في تاريخ بريطانيا بعد اقترابه من أرسنال.

وبعد صراع شهر بأكمله يقترب أرسنال من الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي في صفقة ستقدر بـ122 مليون يورو؛ ليصبح أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا متفوقًا على جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي.

رايس من مواليد مدينة كينجستين يناير عام 1999، وكانت ذكرياته الأولى مع كرة القدم مرتبطه دائمًا بوالده ووالدته.

لاعب أرسنال المنتظر واحد من هواة الكتابة وفي فبراير 2021 كتب في موقع "Englandfootball" عن دور والديه في أن يصبح لاعب كرة قدم.

ويقول رايس: "يجب أن أشكر والدي، لأنه كان يساعدني طوال الوقت من خلال اصطحابي إلى الحديقة المحلية لرمي الكرة من أجلي أو ركلها لي من مسافة خمس ياردات".

وقال رايس عن ممارسته كرة القدم منذ الصغر: "على عكس معظم اللاعبين والفتيان الذين تحدثت إليهم في اللعبة، لم ألعب في الواقع في كرة القدم المنظمة عندما كنت شابًا، لذلك كانت رحلتي مختلفة قليلاً بهذه الطريقة".

وأضاف: "كان ابن عمي بالفعل في أكاديمية تشيلسي وحاول أن يأخذني للاختبارات حينها، لكنهم قالوا إنني بحاجة للعب مع فريق حتى يتمكنوا من رؤيتي، وهو أمر صعب عندما لا يكون لديك فريق تلعب له".

وست هام له كل الفضل

في 2006 كانت البداية عندما تم اختياره ضمن أكاديمية تشيلسي التي كانت تحت البرتغالي جوزيه مورينيو.

أكاديمية الفريق كانت صعبة للغاية حتى وصل رايس للحظة المنتظرة للانضمام إلى فريق الشباب تحت 14 عامًا إلا إنه تم رفضه بسبب عدم مسايرته قوة الاختبارات والتدريبات.

وفي ديسمبر 15 ضمت أكاديمية وست هام رايس وفي نفس العام أنضم لفريق تحت 23 عامًا بأول عقد له.

تدرج رايس سريعًا حتى وصل للفريق الأول في 2017 عندما تم تصعيده وفي أول موسمه له تم تسميته ثاني أفضل لاعب في الموسم بوست هام.

وفي أول مباراة ضد فريقه السابق تشيلسي قال رايس: "جئت إلى هنا من جديد بعد أن تم تسريحي من قبل تشيلسي في سن الـ14، لأثبث كفاءتي".

وفي ديسمبر 2018، أصبح رايس أصغر لاعب يشارك في 50 لقاء مع وست هام؛ ليكسر رقم أسطورة الفريق السابق مايكل كاريك.

ولأن دخول السيتي في الأيام الماضية لم يكن صدفة، بعد الموسمين الرائعين مع وست هام أبدى مانشستر سيتي في 2019 إعجابه بديكلان رايس لضمه في الصيف لكن فورًا عند علم إدارة الهامرز بذلك قامت بتجديد عقده حتى 2024.