لتفادي الوعكات الصحية.. "إكسترا نيوز" تقدم روشتة تناول الطعام بأيام العيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف عن تناول الطعام بطريقة صحيحة خلال أيام عيد الأضحى، لتفادي الوعكات الصحية.

- روشتة تناول الطعام بأيام العيد



ـ تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلاً.

ـ تقسيم وجبات اليوم لـ 5 وجباب صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.

ـ الإكثار من شرب المياه وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة.

ـ تقليل كميات الأغذية التي تحتوي علي "الدهون ـ النشويات ـ الكربوهيدرات".

ـ الإكثار من تناول الفواكه والخضروات في كل وجبة.