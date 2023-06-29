لتفادي الوعكات الصحية.. "إكسترا نيوز" تقدم روشتة تناول الطعام بأيام العيد

لتفادي الوعكات الصحية.. "إكسترا نيوز" تقدم روشتة تناول الطعام بأيام العيد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف عن تناول الطعام بطريقة صحيحة خلال أيام عيد الأضحى، لتفادي الوعكات الصحية.
- روشتة تناول الطعام بأيام العيد
ـ تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلاً.
ـ تقسيم وجبات اليوم لـ 5 وجباب صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.
ـ الإكثار من شرب المياه وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة.
ـ تقليل كميات الأغذية التي تحتوي علي "الدهون ـ النشويات ـ الكربوهيدرات".
ـ الإكثار من تناول الفواكه والخضروات في كل وجبة.