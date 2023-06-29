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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أهداف البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب القادة

لبرنامج الرئاسي
لبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة

عرضت قناة «إكسترا نيوز»  فيديوجراف عن «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة»، وجاء في التقرير أن الرئيس السيسي قد كلف بإعداد برنامج تأهيلي للشباب، والذي يهدف إلي تأهيل الشباب للقيادة.
 

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القادة

ـ كلف الرئيس السيسي بإعداد برنامج تأهيلي للشباب.
ـ البرنامج يهدف إلي تأهيل الشباب للقيادة.
ـ خلق قاعدة بيانات تضم الشباب المؤهل بجميع المجالات.
ـ يتضمن البرنامج فترة دراسة تصل إلي تسعة أشهر.
ـ يدرس المتدربون مجموعة من المواد الدراسية المختلفة.
ـ يتم توزيع المتدربين علي مجموعات لتوفير بيئة دراسية ملائمة.


كان قد تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم تخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي حتى الآن.

 

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