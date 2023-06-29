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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحت شعار «صك الخير ما يتفوتش».. «حياة كريمة» تدخل الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية بـ«صكوك الأضاحى»

حياة كريمة
حياة كريمة

تحت شعار «صك الخير ما يتفوتش» أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «صك الأضاحي»، فى إطار جهودها لإدخال الفرحة على الأُسر الأولى بالرعاية، في عيد الأضحى المبارك، في كافة محافظات مصر 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة آية حسن، مدير قطاع الثروة الحيوانية في مؤسسة «حياة كريمة»، أن مشاركة المؤسسة هذا العام تتم عبر محورين هما، «صكوك الأضاحي»، و«لحوم الصدقات»، موضحة أن الذبح يتم داخل المجزر الآلي المتكامل في النوبارية.

وأضافت آية حسن، أن الذبح يتم طبقًا لبعض الخطوات، أولها استقبال الحيوان للتأكد من صلاحيته للذبح، ثم يتم ذبح الحيوان بشكل آلي لضمان جودة اللحوم وإخراج أكبر كمية كافية من اللحوم، ثم تتم مرحلة التبريد للتأكد من تشفية اللحوم بشكل آمن دون إهدار أي منها للوصول إلى أكبر كمية لحوم من الذبائح، مشددة على أن توزيع اللحوم والأضاحي على كل الأسر المستحقة في كل محافظات مصر.

فيما أشار محمد ممدوح، مدير مشروع صكوك الأضاحي في مؤسسة حياة كريمة، إلى حرص المؤسسة مع بداية المشروع على اختيار أفضل الأماكن لذبح الحيوانات وبأعلى جودة، لذلك كان اختيارنا للمجزر الآلي بالنوبارية، الذى يعتمد كليًا على المكن الآلي.

وتابع محمد ممدوح: «مرحلة التغليف تعتمد على الجزء الأهم وهو الخاص بالمتطوعين المتواجدين في مشروعات مؤسسة حياة كريمة، والمتطوعين يساعدوننا كل الخطوات وصولًا إلى توزيع اللحوم على المستحقين لإدخال السرور على أهالينا من المستحقين».

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