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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور لسيارة نقل مطموسة اللوحات

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور لسيارة نقل مطموسة اللوحات

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" لسيارة نقل مطموسة اللوحات ويتساقط منها نفايات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن سير سيارة نقل مطموسة اللوحات محملة بالنفايات ويتساقط أجزاء من الحمولة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار اليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين انتهاء تراخيص القيادة والتسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سيارة نقل مطموسة اللوحات وزارة الداخلية

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